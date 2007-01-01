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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге еще один дом хотят сделать памятником

Дмитрий Ивьев
19.05, 08:21
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Речь идет о двухэтажном здании на улице Рылеева.

Дом №69 построен во второй половине XIX века.

- К нам поступило заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - сообщили 19 мая в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

Первый этаж дома каменный, второй – деревянный. Это было типично для того времени.

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