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Недвижимость и ЖКХ

В Ферзиково отключили отопление

Дмитрий Ивьев
16.05, 10:09
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Отопительный сезон там завершили 16 мая, сообщили в районной администрации.

Напомним, в Калуге батареи остыли еще 12 мая, в Обнинске – 15 мая.

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