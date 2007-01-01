Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На двух улицах Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
16.05, 10:14
0 410
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы пройдут во вторник, 20 мая, сообщили в городской управе.

Света не будет с 8:00 до 18:00:

  • Ул. В. Никитиной, 21А, 21б, 21В.
  • Ул. Зеленая, 52.

Новости по тегу
электричество
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImYvMm1ydHN3NVg2NitlaThEYkpQNEE9PSIsInZhbHVlIjoibFpKeUFWaTgyenJpcjBGcG9rU3VkRGg0ZWVkVlExa3B4aXBqakVSOFI1aUdUM05Bbjg2azEraHNHbnV6UHRkVk1XRnZpcGlOTXhkK3FNRmxJYjI4ZDNvNERBbEdkU1UyeStXUUtjd1RTbVJRRjc0QzNzSm5MNlg0amJwOFRPZzdSdFh1YWFIbjNFWHZYd3dOdEEyZ3dnM0VyUWlpdEloNXRWKzFRa0E4TmpEN2JXZUVhcEF1Vm9OWjdxQStHaFRPUDh0R1NvTXR6NTJJcmFHeVU1YUVDclFjbmVZcnluSURFKzhFYllJOGwraEtnblM3VC9CNFFwMzlkaUpQZVlCMlZZM0lzM081T0dGTHZFOVJQMGFFN0RmcHFrMWtydmFGdk9tSmNZTnBRN1ZXWGlId3gvL3g3c3JzNnYxa2RUelU0MkV4OVk3a2ZjSGhiNlBJaVI2WXcyWGlwakN1L21QVkhZYzF2WGlmazZ0cUdnY2EvTVhxNXp5N1hTdkQyWUhTd1FRak12VHRJbFMxRWRmUG4wUHJvRTF5SHhwTlIwNTJDMWdmR3BSQnhrQTY1OFJGNW5WcUJVNzVCbnB4N0hDYyIsIm1hYyI6IjUzZTc0YjY3ODg1NjRhMGY4ZjE0N2Q4MGQzMjZhM2RhODdhNGMwYWVhY2FkMTBlMWVhMTFlMWQzMDljNzY5ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9qZWFIVHQzb0FrMDYzZHYrSXpnUnc9PSIsInZhbHVlIjoib3J2QjBlRitVcXQxdWV2Rk5YOXZoV3I2NW5hdzUwc20vMkphcXJ3YnFnUmNsM2V3d3hyZkluYXhkUmpNSUZxR0RZVklWVEdYd25Nb3Z6TUNGZVVtTmFod2JEanY3RzY2VDhSbGpqSCszRVJSQVBGRjFzWk9EZDFCWVkycGp4ejA3YWs2RzkvODVUcFpkYnJWRVVDUnYwZDBET1duK1plQmNCd0hWRkpxanBUVm5QRHpqVy9naGlmVC9DejBkYm1vNHBkdmtHR243cmU2dVc2blVOYVFsUmlwSkpwbnFaV3dEQkNDOG1KMitDVjNQLytqcGxDbVR6Q0NJaGFPd3pENXl0UjZxTkI2VmI1T0pzWnNxMGRKQUozMmxMd2NQbXBYWjNvQnM5dEJLYmJTckpUZmpqQ2FTSUtQK0MzNXpyZm43dkhoWlF2TC9MNEQrMmptVGh4QnlxOEx0b1lkS1FmMjVRUGUwa2xMM0xpOXVoVlNwNXlQckJBZkFaNG1XS0thZWo2RkJUZDN4VUpPdmg5dU93b3dYdXZZenhqODZ2SzEwQURmeSs0Skt3YnFkcllnOG1wWFEvb29YM0FHQ3l2THpSVDhFNWtEeXFxWWRkR0ZrZkt6bE16bmdYZ2d1SDRDWG1hTGErVS9GazRjenZkdVJ0bGFjNnBNQytCc3A0UWRZM01LZTRHNUZpek9RcDZOVUlKRGJnYTdBWE8zWTQyU3gyVlA0U05xRURtTUJOd0NSL1J4UmFrSTFuT2JJeFZxSk1NWHN0MGpQclhpdXlLY2FuRXh3ZXVNTnA4dW1Kc0tyamR4ZFlIRDVCQnRXWlFnNmV2YU0vRWpIOE8xVkhYMSIsIm1hYyI6ImYwMTBmYmJjMjRmYzllZjgzNjIwZmEzYjIwYTg0OWZjMmE5MTkyOGUzOGEyNWZiM2EwNzQzNmVmZTFlZjQyZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+