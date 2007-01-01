Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге отключат электричество из-за валки аварийных деревьев
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество из-за валки аварийных деревьев

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:05
0 152
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы запланированы на пятницу, 16 мая, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 по 12:00:

  • пер. Тульский (полностью)
  • 1-ый пер. Больничный, 7
  • ул. Никитина, 14-20, 27-37.

Новости по тегу
электричество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVzU1lnR1pvVEhrMGN6QmdUSTlWSUE9PSIsInZhbHVlIjoiRlUzQlFyeHZOc1JEU05hSS9xMDZldXZYOStmcWk3TG5yWjhpQ1BURHdLSGpkdjlPcm11bU0rKzNwc3BaREhrVm9zaTZMYjR0cW9JREJvNWNvTGR1S3dyK1RGQjFibEg0b2QyeUtPT0w3c1JkWldpcHFvZTBFNWp6WTRHdzN6NWFqc3lTVHU5NVErOXEvcU4wUUN5K0J3Y2o2MUFNTW8rZi9tM2lmMElBcjZEZC9Gd2krUEpPVStrUEl2NXlSMEo0YXF6M0t5bk51QVhTckJWbFJEN2ZKSnJ3V3RmMVJsaTZXVEg3RDE2a1FKbHAvZkdoMjYwN2JZN2FOWElBMjM1NHJTQnNSRXNRTU1SdmFmdmxZZmZ3VFRiS3dCWitkV1MvNG81S1FZUHphWFZZQ2FyM3VGZkRlNENGWXZTc0xZSURtVVFVMTNCNUt1aCtFYlBYTTJ4YXl1R2J5V0hRNEdONEZ4NGFNYlVJRlNUYUtBU1VBbm53dVhsU2V6UitxWlZPdWZUWlBQeHZkWWNRTXBkcUo3SGVVWXY2enZ2Q2w2NDB1b1B6eXlNUXRYL3BKNE9aRFI4WDBVN2lKcERRYnp3TyIsIm1hYyI6IjdhNDU3OTBkNWZmMGYxMTc3ZDUzNDlkMjQ0NzM5ZGFhYmViODg3ZTUzZjA4OWI4OGFhNWFhOWEwYzExNGFkNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNtU1BGbjM1M2FlY3JDTlNNc2ZHTmc9PSIsInZhbHVlIjoiOThzSnpuanAzZU1QdFd6WXVoMFFGWE1CczAvYXBrSHhDS0N1MTRYVjlTdmVoUEhkWTQ0ZUIvS004Mmp4dThJRzJIZ2trcjFkc2ltbkJOQktML3lGeStxZHlPWjJZVG9Yb0M0dVMrR1VTajNDcUNiYkhyNDlORXVHZmdNOVRVSnkybFBBSE91UEdoazJVV0FQd1ozU3BLd3N3K2Q5MWJBSng0NkR6SWpaYTM3bTZQTzhhZlRoMldWT2V6anQybFFWQ0pub2tkemlZUldVNTUreVpFbXlEZ0RIa04xRm9yUUNYVG56TnVXU1hnMzk4LzJBSGl1MHNtdnJEWGpTUVc1ZldmalNmTHNHZVlXTURLeDgxV281RW9vUmtLd25IODBySHJVZkJTblVHVitJTXNBQzE4aG5TNDdmbC8wbmh1ZXpRYVFob2dJY0x6cU9renF3akhnNldqQlJ4NVZ4SmowaDRudVFjc2VYcU5zOGg3OXBXZUl2MW1hVjJ2YWwrMjJuaHJNYXh6TkI3clVvSWhaZzhTNHM1eTZBbzJXRHc0NGp0Q3FEYlVaNVd5ZWZjYTBnMlpHWk9EK2hvZFhJRkdveDVyQUU0K3FVNEZnbC80Ui9hMFNadXhvalFIa3JadGlYTmlnU0dUMVluNjhKNXZZWkphRWREWUlPeVZqditYdmxpZGNwbW9qc3hjY0FZYUFwNE52eGlNcGgxMlU1ZFRGZzMrdDNvL0M4SGpqZzFKaGJrZHBqV0k1S1h1K2NCeVY3dlAyMGVFQVFxS21JV1pKVzkwRDErVU5DZU9yb3V3OUs4K1dJSnovalc1Yk51dDgyN0N0N295d0ZUek9oK3hVeCIsIm1hYyI6ImQ4YWUxOTA2NmRmMTY4ZDRmYjkwN2IxMGIyNWM1ZGY4Njg3YTZhM2Q2MGY1YTJiYjlmNGQwM2JjMGRhMjA4ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+