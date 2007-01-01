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Недвижимость и ЖКХ

Две улицы Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
15.05, 13:28
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В пятницу, 16 мая, ремонтные работы пройдут в деревне Желыбино, сообщили в городской управе.

Частично без света останутся улицы Раздольная и Желыбинская.

Время отключения – с 9:00 до 16:00.

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