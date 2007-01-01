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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге заметно расширили список домов на расселение

Дмитрий Ивьев
15.05, 14:27
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Если в апреле в нем было 11 адресов, то сейчас городская управа опубликовала список из 19 домов.

Соответствующая информация содержится в новом постановлении городского головы:

  • ул. Академика Королева, 25,
  • ул. Баумана, 16,
  • пер. Воинский, 4,
  • ул. Воскресенская, 11,
  • ул. Гвардейская, 16,
  • ул. Глаголева, 36,
  • пер. Гостинорядский, 6/9,
  • Грабцевское шоссе, 40,
  • ул. Декабристов, 14,
  • ул. Достоевского, 21,
  • ул. Достоевского, 42,
  • ул. Карла Либкнехта, 42,
  • ул. Карла Либкнехта, 42а,
  • ул. Космонавта Пацаева, 4,
  • ул. Ленина, 88/1,
  • ул. Московская, 8,
  • пер. 1-й Пестеля, 50,
  • ул. Телевизионная, 8,
  • с. Муратовского Щебзавода, 5, кв. 7.

Предоставить новые квартиры жителям аварийных зданий собираются до 30 ноября 2026 года.

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