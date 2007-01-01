В Калуге заметно расширили список домов на расселение
Если в апреле в нем было 11 адресов, то сейчас городская управа опубликовала список из 19 домов.
Соответствующая информация содержится в новом постановлении городского головы:
- ул. Академика Королева, 25,
- ул. Баумана, 16,
- пер. Воинский, 4,
- ул. Воскресенская, 11,
- ул. Гвардейская, 16,
- ул. Глаголева, 36,
- пер. Гостинорядский, 6/9,
- Грабцевское шоссе, 40,
- ул. Декабристов, 14,
- ул. Достоевского, 21,
- ул. Достоевского, 42,
- ул. Карла Либкнехта, 42,
- ул. Карла Либкнехта, 42а,
- ул. Космонавта Пацаева, 4,
- ул. Ленина, 88/1,
- ул. Московская, 8,
- пер. 1-й Пестеля, 50,
- ул. Телевизионная, 8,
- с. Муратовского Щебзавода, 5, кв. 7.
Предоставить новые квартиры жителям аварийных зданий собираются до 30 ноября 2026 года.