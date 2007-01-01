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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге две деревни остались без электричества

Дмитрий Ивьев
15.05, 10:38
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В Калуге две деревни остались без электричества

Проверка высоковольтной линии проходит в четверг, 15 мая, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 10:30 до 16:00 света не будет в Тимошево и Ермолово.

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