Сети водоснабжения отремонтируют в Калужской области

В нынешнем году работы запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- В текущем году запланировано проведение работ в поселке Пятовский Дзержинского района, а также в городах Кондрово, Людиново, Сосенский, Козельск и Калуга, - рассказала 15 мая министр финансов региона Валентина Авдеева.

В бюджете на это заложили 494 миллиона рублей. Из них 315 миллионов – это федеральные средства.