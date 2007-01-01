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Недвижимость и ЖКХ

Сети водоснабжения отремонтируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.05, 09:00
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В нынешнем году работы запланированы в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

- В текущем году запланировано проведение работ в поселке Пятовский Дзержинского района, а также в городах Кондрово, Людиново, Сосенский, Козельск и Калуга, - рассказала 15 мая министр финансов региона Валентина Авдеева.

В бюджете на это заложили 494 миллиона рублей. Из них 315 миллионов – это федеральные средства.

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