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Недвижимость и ЖКХ

Четыре улицы Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
15.05, 10:06
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Ремонтные работы запланированы на понедельник, 19 мая, сообщили в городской управе.

Света не будет с 9:00 до 17:00:

  • Ул. Александра Матросова, 10а-71,
  • Ул. 2-я Киевка, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 8, 9,
  • Ул. Некрасова, 20-39,
  • Ул. Николая Островского, 15-74.

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