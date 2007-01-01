Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Один из районов Калуги останется без воды
Недвижимость и ЖКХ

Один из районов Калуги останется без воды

Дмитрий Ивьев
14.05, 16:56
0 1070
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 15 мая, ремонтные работы пройдут в Куровском, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воды в домах местных жителей не будет с 13:00 до 16:00.

Чиновники просят людей заранее сделать запасы.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
75%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitXSDZ5S29BMnFueW5DN01GRGpXQmc9PSIsInZhbHVlIjoic1htbUdiZW1aekFqVlNiZlAvVUl6OVo1ejdySEc0ekgzaDY4QXBkMmxQOVBXNStxRmVQSE1nVytnUHc1bzVEOFJUMmhLUUxOR3ZvNjFRSUpXVGc5MkxScHFDWDVZU04yMHdkQzVRYldJcUhja0V6Z0JLTDdDWDMydUVtSnhuSkM4UzlGa2gxU1ZjQlZjeXAzV0wwMlVsd05SeDRoRTZBWFl1U29kMlNDK2pjd1hpRW9kU1JYYWdMZGZacWVzb3BBdXBRVTJ6cDRDV2dkcFZkR1VPSGdrTzRMZTcydXdqUWZHNlR4V0J6QXpPMkFXSzFVRlE4a3NPcFo4SkJXcGljcjAvNk5ET2tEL1JVYWQrTXQ0eHJ2MUJ2eWJVbnVhbnVjMGdsc0lseDczclJOb3pQWDR1dEVxNzk2cnRMRjRuNjZsNTJmcldPZytnK3MrekVXamNuTTNGTzhEM01CUjFtNm40bFIwM3VYOFdqMnBnTWUxUUdLMXVlaSthOE9lMlNzTGY4ekR6NjhRaC9DdzVycHN0bWEyNUgrbTE5T1FEY1VkNWlNcTZTL3UrTXZiZlBFVk5QcTlaZ1ozaDNFcnpMYyIsIm1hYyI6IjE1ODI1ODY5ZjI2M2RmZTAzZTUyODQ1NjFjZmE1YWY2YTM5YmM1MDJiNmI3ZTUzOGZkNThhMmQyNzU3NmU3ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJWUFN6V1pTRUVCVnlldVRNWjdSb0E9PSIsInZhbHVlIjoiUGF3OC94Y1pRMmxEeitvWkhmaTZ3azdaMWE4VDFPZ3hjWFY4MVFBR0d6VW5OUXpodGFMaFRXL1ZWeFZPNmF1S3pWWU51WkpQZG9zQllFdXg1K1lYR2RpeWQ4d1MxQVgxUk1rM2xmZXowS1lXNFRHU1JGc1NydmxGMFFEeDBEZzYxa2xQcmNlWGdZYXFZbzI4NDllWmUyMC9ud05XT1ZlOVAweVduWUFabG1wTFNER0VnQ3ZkLy9mV2h5UGVTWWdyNHdFWmdUMGZaQkkrcjJsYVdCbjIrMWtvd2xuZVR6dHhta3UzVXJpOUtEakFDTENYOFRhY1lxbGhIKzU2Mm14clRjRWtFdDhSK0ZvbnVIY3JXNHh2bFJlWVVObWhEUTVpK3FieXpHbHFhWEVzNStsNkcyMU0zVFZiem9CcHF3cGtZeGJBb0hnQm5PdFBoK0xMLzdSQnVweTJLK0RRU3hYS1RUekxYd3hwSnpubDN1R2JmRGhoK1JKNlR1bUxpOVJGNjFSMjRpQkNWZFVIeDlGb0xjLys3aCt0dFVvZllKWGlBK0tTbzRlOXk5NmJuajJMVkRSTlR3N1BheXpNY29nWHFnTUxFRndGZTdPb3cwR3IyYXdseXdtYzdIbnFSQi9RUTdZUzROWWovVHRFWGdkVitmNHBZMWs0R2o0T01UWTMxNzRlNWxZL0ltZVYvWHl5THRrUGFiaWk5c2xRZmxBMDhDRjJTUWFaamRTVmgzYll5YTJUYUZCVWhkWnhZSEFFbDhCN3VMeTdPWVZFQjE1dzZvc3dpZENvL3dwc2VwaUtEYW9hN2V4aERoWGpGN0s3a1UvMDFCNGJVcmJLNEtUSiIsIm1hYyI6Ijg5ZTBiNjZlYzkwZGI1OTUzYzEzYWQwNTg4YjFlYjUzOTczZWQzN2I5MzRkYTg5M2ExZWRkZGVlNzRmMTFkNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+