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Недвижимость и ЖКХ

На окраине Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
12.05, 16:56
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Ремонтные работы во вторник, 13 мая, пройдут в Куровском, сообщили в городской управе.

В зону отключения с 13:00 до 15:00 попадут:

  • ул. Шахтёрская, дома 1, 3а, 3б, 3в,
  • ул. Мира (частично),
  • ул. Молодёжная, дома 1, 3.

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электричество
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