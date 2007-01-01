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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Бастрыкин заинтересовался обманутыми дольщиками в Калуге

Дмитрий Ивьев
12.05, 12:26
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Глава Следственного комитета России 12 мая поручил провести проверку жилого комплекса «Калейдоскоп», о проблемах которого мы рассказывали в репортаже.

- Подрядчик приступил к возведению объекта в 2020 году, срок сдачи здания в эксплуатацию был установлен на декабрь прошлого года, - прокомментировали в СК. - При этом с октября 2023 года организация перестала выплачивать арендную плату за земельный участок, монтажные работы на объекте прекратились, и до настоящего времени готовность дома составляет только 40%. В результате более 250 семей не имеют возможности заселиться в приобретенные квартиры. Многочисленные обращения результатов не принесли.

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