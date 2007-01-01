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Недвижимость и ЖКХ

На четырех улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
12.05, 10:20
0 842
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 13 мая, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 17:00:

  • Ул. Александра Матросова, 10-71,
  • Ул. 2-я Киевка, 2-9,
  • Ул. Некрасова, 20-39,
  • Ул. Островского, 15-74.

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