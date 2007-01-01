Городской голова Калуги встретился с обманутыми дольщиками

Дмитрий Денисов поговорил с владельцами квартир в недостроенном жилом комплексе «Калейдоскоп».

- Застройщик не справился со своими обязанностями и не смог завершить строительство, - заявил чиновник 7 мая. - Сейчас дом находится в залоге у банка, а он, при содействии региональной и местной властей, активно ищет нового застройщика, который должен достроить дом. Договорились о прямом контакте и постоянном информировании о процессе выхода из сложившейся ситуации.

Подробнее о проблемах дома мы рассказывали в этой статье: «Бунт в «Калейдоскопе»: в Калуге обманутые дольщики вышли на улицу».