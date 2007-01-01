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Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске отключат горячую воду

Дмитрий Ивьев
05.05, 13:32
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Ремонтные работы в микрорайоне №1 пройдут во вторник, 6 мая, сообщили в администрации.

С 8:30 ориентировочно до 17:00 не будет горячей воды по следующим адресам:

  • ул. Березовая, 12,
  • ул. Школьная, 14, 16, 20, 26.

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