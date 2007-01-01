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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
05.05, 12:07
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Ремонтные работы запланированы на вторник, 6 мая, рассказали в городской управе.

Света не будет с 10:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • пер. Тракторный, 1-21, 2-20,
  • ул. Врубовая 39/18, 43/20, 20/21, 18/20.

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