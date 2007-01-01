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Недвижимость и ЖКХ

Десятки домов Калуги останутся без электричества 7 мая

Дмитрий Ивьев
30.04, 16:02
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Городская управа рассказала о проведении ремонтных работ.

Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • Ул. Александра Матросова, 10а-71,
  • Ул. 2-я Киевка 2-9,
  • Ул. Некрасова, 20-39,
  • Ул. Николая Островского, 15-74.

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