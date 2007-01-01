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Недвижимость и ЖКХ

Окраины Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
29.04, 10:41
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Окраины Калуги останутся без электричества

В среду, 30 апреля, света не будет в деревнях Чижовка, Шопино, Воровая и Шахты, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ремонтные работы пройдут в период с 9:00 до 12:00.

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