Окраины Калуги останутся без электричества

В среду, 30 апреля, света не будет в деревнях Чижовка, Шопино, Воровая и Шахты, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ремонтные работы пройдут в период с 9:00 до 12:00.