В Калуге сносят сразу несколько аварийных зданий

В воскресенье, 27 апреля, техника и строительные рабочие начали снос трех объектов, опасных для жителей.

Остовы двух недостроенных зданий в Лихунах возвышались среди кустов около 20 лет.

Местные жители не раз обращались к городским властям с просьбами и требованиями либо закрыть к ним доступ, либо снести.

Наконец, на улицу Губернскую в Лихуны пришла тяжелая техника.

Работы по сносу двух недостроев будут продолжаться, по словам городского головы до осени.

А вот демонтаж дома № 58 на Грабцевском шоссе пройдет быстрее. Двухэтажный аварийный жилой дом будет ликвидирован за пару дней.