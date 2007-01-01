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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге сносят сразу несколько аварийных зданий

В воскресенье, 27 апреля, техника и строительные рабочие начали снос трех объектов, опасных для жителей.
Владимир Андреев
27.04, 12:51
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Остовы двух недостроенных зданий в Лихунах возвышались среди кустов около 20 лет.

Местные жители не раз обращались к городским властям с просьбами и требованиями либо закрыть к ним доступ, либо снести.

Наконец, на улицу Губернскую в Лихуны пришла тяжелая техника.

Работы по сносу двух недостроев будут продолжаться, по словам городского головы до осени.

А вот демонтаж дома № 58 на Грабцевском шоссе пройдет быстрее. Двухэтажный аварийный жилой дом будет ликвидирован за пару дней.

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