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Недвижимость и ЖКХ

Калужская область передала Первомайску экскаватор

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:08
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Технику привез министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

По его словам, в городе долгое время отсутствовала своя техника для устранения аварий на коммунальных сетях.

Также переданы материалы для ремонта водных скважин.

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