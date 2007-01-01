В Калужской области начали отключать отопление в жилых домах

Первым это официально делает Людиновский район.

- Я мог бы много рассказать о нормах, постановлениях и температурных качелях весны. В выходные опять похолодание обещают, - рассказал 22 апреля глава администрации района Стефан Перевалов. - Но сейчас правда невозможно жарко в квартирах. Лучше пару дней потом в прохладе побудем. Так что с завтрашнего дня завершаем отопительный сезон. И начинаем готовить котельные к следующему году.

Власти Калуги о таких планах пока ничего не сообщали.