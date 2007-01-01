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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области начали отключать отопление в жилых домах

Дмитрий Ивьев
22.04, 14:48
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Первым это официально делает Людиновский район.

- Я мог бы много рассказать о нормах, постановлениях и температурных качелях весны. В выходные опять похолодание обещают, - рассказал 22 апреля глава администрации района Стефан Перевалов. - Но сейчас правда невозможно жарко в квартирах. Лучше пару дней потом в прохладе побудем. Так что с завтрашнего дня завершаем отопительный сезон. И начинаем готовить котельные к следующему году.

Власти Калуги о таких планах пока ничего не сообщали.

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