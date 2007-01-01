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Недвижимость и ЖКХ

Три улицы Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:25
0 822
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Ремонтные работы пройдут в среду, 23 апреля, сообщили в городской управе.

Света не будет с 9:00 до 16:00:

  • ул. Выгонная, 1-47, 2-36, 3б, 8, 10, 18б, 18г, 20а, 21, 41б,
  • ул. Широкая, 52-78, 55-65,
  • ул. Садовая, 1-79, 2-74.

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