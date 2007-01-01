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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге думают, когда отключить отопление

На выходных синоптики обещают на улице до +25 тепла, но батареи в квартирах по-прежнему теплые.
Дмитрий Ивьев
17.04, 11:07
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- После прошлогодних майских холодов в управе очень настороженно смотрят на раннее отключение, - прокомментировали 17 апреля в официальном сообществе Правобережья в ВК. - Погодные сервисы дают разнонаправленные данные. Поэтому пока точной даты нет, идут консультации с синоптиками. Но есть вероятность, что скоро.

Правобережные котельные уже переведены в режим низкой температуры. Теплоноситель на минимуме - 70 градусов, циркуляция замедленная. Ниже сделать нельзя, потому что тогда начнутся проблемы с температурой горячей воды.

В домах с тепловыми узлами и счетчиками, УК могут самостоятельно по решению жителей отключить отопление уже сейчас.

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