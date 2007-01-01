В Калужской области построили больше 5 миллионов квадратных метров жилья
Такие показатели зафиксированы с 2019 года, сообщили 16 апреля в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В Минстрое подчеркнули, что национальный проект «Жилье и городская среда» стал важным этапом развития отрасли.
За пять лет в регионе построили 3 913 736 квадратных метров индивидуальных жилых домов и 1 566 934 метра многоквартирных.
Кроме того, по федеральному проекту «Чистая вода» появились 33 станции очистки питьевой воды.
По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 1808 объектов.