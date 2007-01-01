В Калуге опубликовали список домов на расселение
Соответствующее постановление горуправы 14 апреля подписал городской голова Дмитрий Денисов.
Предоставить новые квартиры жителям аварийных зданий собираются до 30 ноября 2026 года.
В список попали 11 адресов:
- пер. 1-й Пестеля, 50,
- пер. Воинский, 4,
- ул. Воскресенская, 11,
- ул. Гвардейская, 16,
- пер. Гостинорядский, 6/9,
- Грабцевское шоссе, 40,
- ул. Достоевского, 21,
- ул. Королева, 25,
- ул. Космонавта Пацаева, 4,
- ул. Ленина, 88/1,
- с. Муратовского щебзавода, д. 5, кв. 7.