+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге опубликовали список домов на расселение
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге опубликовали список домов на расселение

Соответствующее постановление горуправы 14 апреля подписал городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
16.04, 11:29
0 792
Фото: Яндекс.Карты.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Предоставить новые квартиры жителям аварийных зданий собираются до 30 ноября 2026 года.

В список попали 11 адресов:

  • пер. 1-й Пестеля, 50,
  • пер. Воинский, 4,
  • ул. Воскресенская, 11,
  • ул. Гвардейская, 16,
  • пер. Гостинорядский, 6/9,
  • Грабцевское шоссе, 40,
  • ул. Достоевского, 21,
  • ул. Королева, 25,
  • ул. Космонавта Пацаева, 4,
  • ул. Ленина, 88/1,
  • с. Муратовского щебзавода, д. 5, кв. 7.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
0%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNnZXRTQURoMTdXek9iNnJUdmFseUE9PSIsInZhbHVlIjoidWZRTEFUMzRPalV5RG5SSVZLR0pDTlBERVVlMVA3d3VIVEJrb250WldUZzZUZzk5Tm5PY2VHbnF2VVJFUFJtU2ZWSTEwVTNLMGFRUlFCa1NwTjdqdmJoNWtNU09YRmRMV1RpNVZZQ3FZOWlqQnB5TXRNaCs4YisySXZ1OXM0cFFoRjgwOWQxenFmRHR4VGVpZFZuQ3I2a05ORDhDMkk4RXAwVklKeHpobWRZeWpHbG90dUJLOUxCRDVKREVOL08xaENMb1NnUHFWUlhpY2VTV2pYVkxrYThXMklVZ3kzMUxWdVVRTi9QYktLS04vWEFkK055c0I3Wm5ZVzdvWVAzVzU4L2EyVWhUQkxOSzZEN2tKNk03UFN5Zng5dC9MaG1oM0tMRDJNc0FBQW1TbnkxME1PRldUWTIvS0tBQ1NmMEg0dEZZVUM4K2lSVGF4VVhwWEdvcDQ3eUJwcDJlR1FRTVN1blU5Z2hnamJQUFVlMUpQZ0FJN25ISUhWQ1k0QWl6U2dFYXRocUIyZlBTd0hURHNxcnYvdmhRSEE5U3M2UFQ0LzJ6V0c4UHB3MHUrQVdyWnp4eHdsdW9zZnFQRW45MiIsIm1hYyI6Ijg4ZjFlYmJjYjRlZjU3OWEwYTdiMzMzM2JhY2RiZmE2OWVlMDZjY2VmNGFlMWIwMTMzNDRiZjRhMjY2NDg4MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtVNmZPRHMrTHVPalZLWXBwN2NscVE9PSIsInZhbHVlIjoielJPT3UweHdXYVJ2ay9IYytxSmltK2xxQTVWSkszeEVBM1hUYTRLeGFsWVc1UmJ3SUsyU2FLbHNvNWhLS0NzQklhc00yQm0rYzFhZUthN0ovbThFMS9PeFMvTTgwLzcwYWE1bElvSmJRbjRQK1Z6Sllpa1owMU55MDRrT1VwUXJEdGg2WmRYYW5YN0YwK1JpR3E4SzErRFc3UGtya1c5d2FjbDVORlV6bVFEMSt0SVJXcDlwMHpIVVptYStkUnhQZ2JDSVZ0WWhJaDFDcXl1Ky9mNkJCN2VRem1yM3NXQ0Y3Lzl1S0ZDYmw5QUlLWEtQRkJVa2VBWHB3aWZKd3c0YUxIcHE1Tkx2WmdRZFJCSGdVUjR3WDVjbjdESm51Q1JnWnQzVVIrZ3kyQ1FTZThzR3ZBb3NWeThoS0FWOHJsQkhPREdTZ2FuM0NyL2xEd0F2Z3VEOWRIQjJ2QW9hbFRET1Nmb1JncG1kbm9MWk1Mb2ZQb3NYV0JIOVB4MGFteHhKS2R6cSttYzFQQmR6S2FqVTJhTEIrQkhNUFo5Sy80K0ZWR3NxaHZ1M0xHTEF1NWd4Nm9CSWZEbkUzNkZYWDYwbEhTNDZaSFhuU3lrL3Q3M2I5SVh0QTZEeDV5Ly92enJUVW4wNU40Qk1HM3h1QklJN1VjczZiZklRUGExcE1TdXVUeGhYWXBaUHRXNHVBdmExVXFWTFdIbTFKNFZiNkM2cklRZXR5V1RHZnU1TkJzdml4KzBXTGxYOFFsajhWQTZ4OEs2T25FZ2VGR2dTS3BwYlE3UzN0U1p5YXJsWHBiTW1UOEExQkl6WXFNNUlibXpXWFR4eW9ueTd4MmY3TFVlRSIsIm1hYyI6IjhiNTQyNjJjZGI5MDljNTE4NDQ0YzQ1NzNjOTUzZjYxNTQ5ZjVkM2RlZTgyMTQ0ODBhMjgwYjA1MGM2YTMxMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+