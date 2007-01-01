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Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске отключили горячую воду

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:01
0 338
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Ремонтные работы проходят в среду, 16 апреля, в микрорайоне №1.

Ожидается, что водоснабжение восстановят около 12:00.

- Время отключения может быть сокращено, а в случае крайней необходимости продлено, - заявили в местной администрации.

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