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Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
15.04, 15:25
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В городской управе рассказали об очередных ремонтных работах. Они пройдут в среду, 16 апреля.

Электричества не будет с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • пер. Средний, 1-19, 2-10,
  • пер. Линейный, 4, 6, 8, 10,
  • ул. Линейная, 2-16, 1-7.

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