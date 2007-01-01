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Недвижимость и ЖКХ

Окраины Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
14.04, 12:50
0 254
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В городской управе сообщили о ремонтных работах, которые пройдут в среду, 16 апреля.

Электричества не будет с 10:00 до 13:00:

  • ул. Яновских 12-56, 13-57,
  • СНТ «Прогресс».

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