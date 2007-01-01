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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге меняют проект реставрации Дома Гражданского губернатора

Работы в здании на улице Карла Маркса ведутся уже несколько лет.
Дмитрий Ивьев
14.04, 14:47
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Сейчас акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации поступил в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Проектом предусмотрена корректировка решений, выполненных в 2018 году.

- Необходимость корректировки проектной документации обоснована заменой производителей инженерного оборудования и в связи с этим изменением особенностей проведения монтажных работ, уточнением архитектурных чертежей балкона и элементов декора главного фасада здания, изменением решений по архитектурному освещению объекта, элементам кровли, проведению работ в интерьерах, устройству подпорной стены для террасирования перепада рельефа, - рассказал 14 апреля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Напомним, этот дом приспосабливают под филиал Эрмитажа.

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