В Калуге меняют проект реставрации Дома Гражданского губернатора
Сейчас акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации поступил в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.
Проектом предусмотрена корректировка решений, выполненных в 2018 году.
- Необходимость корректировки проектной документации обоснована заменой производителей инженерного оборудования и в связи с этим изменением особенностей проведения монтажных работ, уточнением архитектурных чертежей балкона и элементов декора главного фасада здания, изменением решений по архитектурному освещению объекта, элементам кровли, проведению работ в интерьерах, устройству подпорной стены для террасирования перепада рельефа, - рассказал 14 апреля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Напомним, этот дом приспосабливают под филиал Эрмитажа.