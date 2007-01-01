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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново отключат отопление

Дмитрий Ивьев
14.04, 10:42
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Ремонтные работы пройдут в четверг, 17 апреля, сообщили в администрации района.

Они запланированы на период с 9:00 до 12:00.

Из-за этого не будет тепла в домах, расположенных в микрорайоне Сукремль.

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