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Недвижимость и ЖКХ

На двух улицах Калуги отключат электричество 17 апреля

Дмитрий Ивьев
16.04, 10:25
0 440
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Света не будет из-за проведения ремонтных работ, сообщили в городской управе.

Отключение запланировано по следующим адресам:

  • ул. Советская, 1а, 2а, 3а, 4а, 12-22, 18 к.1, 24-32, 32а,
  • пер. Труда, 1.

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