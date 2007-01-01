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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключили электричество на улице Пухова

Дмитрий Ивьев
11.04, 09:45
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Ремонтные работы проходят в пятницу, 11 апреля.

Как сообщили в городской управе, света не будет примерно до 12:00 по следующим адресам:

  • улица Пухова, 39, 39а, 41, 45, 47.

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