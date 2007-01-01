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Недвижимость и ЖКХ

Дома на четырех улицах Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
10.04, 17:00
0 796
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 15 апреля, сообщили в городской управе.

Электричества не будет с 9:30 до 16:30.

Публикуем адреса:

  • ул. Инженерная, 5/10, 3, 11/1,
  • ул. Переходная, 3-9, 7, 11,
  • ул. Бутома, 4, 6,
  • ул. Московская, 233, 235.

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