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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на улице Пионерской

Дмитрий Ивьев
10.04, 16:07
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Ремонтные работы пройдут в понедельник, 14 апреля, сообщили в городской управе.

Света не будет с 9:30 до 11:00 в доме №18.

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