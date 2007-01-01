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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вода несколько месяцев течет по Шопино

Дмитрий Ивьев
09.04, 18:00
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Фото с улицы Новой прислала наша читательница.

-  Приезжали с Водоканала, смотрели, но, где порыв, не смогли найти, - отметила калужанка. - А вода бежит ручьем по всей улице.

Сроки проведения ремонта пока не называются.

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