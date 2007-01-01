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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество на Силикатном

Дмитрий Ивьев
09.04, 10:05
0 538
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Ремонтные работы пройдут в пятницу, 11 апреля, сообщили в городской управе.

Света не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • ул. Гурьянова, 57, 59, 59 кор.1, 2, 3, 4,

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