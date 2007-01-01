В Полотняном Заводе сохранят бывший конный двор
О начале очередного этапа возрождения усадьбы в Полотняном Заводе Дзержинского района 8 апреля сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
- Начаты мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Южный корпус конного двора, который входит в состав комплекса, - пояснил он.
Заказчиком является Калужский объединенный музей-заповедник. Здание хотят реставрировать и приспособить для современного использования.