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Недвижимость и ЖКХ

В Полотняном Заводе сохранят бывший конный двор

Дмитрий Ивьев
08.04, 17:12
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О начале очередного этапа возрождения усадьбы в Полотняном Заводе Дзержинского района 8 апреля сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Начаты мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Южный корпус конного двора, который входит в состав комплекса, - пояснил он.

Заказчиком является Калужский объединенный музей-заповедник. Здание хотят реставрировать и приспособить для современного использования.

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