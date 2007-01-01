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Недвижимость и ЖКХ

На Правобережье Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
07.04, 17:22
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Ремонтные работы пройдут в среду, 9 апреля.

Как рассказали в городской управе, света не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

  • ул. Генерала Попова, 14, 16, 18, 18 корп. 1, 20, 22, 24,
  • ул. Спартака 5, 7, 9, 11.

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