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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге сильный снегопад оставил без электричества поселок Росва

Дмитрий Ивьев
07.04, 15:10
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Ремонтные работы там продолжаются до сих пор, сообщили 7 апреля на планерке в городской управе Калуги.

Пока электричество подают с помощью генератора.

Завершить ремонт обещают сегодня к вечеру.

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