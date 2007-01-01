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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославецком районе жители 15 деревень остаются без электричества

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:05
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Фото: администрация Малоярославецкого района.
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Там еще продолжаются аварийные работы, сообщил 7 апреля глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Прибыли дополнительные бригады из областного центра и Боровского района, - пояснил Парфенов. - Сейчас задействовано 8 бригад. Главам администраций поручено взять на личный контроль и быть на связи с жителями до полного восстановления электроснабжения в каждом доме.

Напомним, на выходных на Калужскую область обрушился мощный снежный циклон. Ветер повалил сотни деревьев на провода.

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