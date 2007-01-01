В Калужской области 420 деревьев упали на провода

Это стало причиной массовых отключений электричества на выходных после прихода снежного циклона «Зион».

Всего на утро понедельника произошло 142 повреждения линий электропередачи.

- Обесточенными за всё время циклона оказались 774 населенных пункта, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко. - Наиболее пострадавшие районы – Жуковский, Сухиничский, Дзержинский, Малоярославецкий и Медынский.

По его словам, на всех линиях работы устранение происходило оперативно. Среднее время восстановление — четыре с половиной часа.

- На данный момент остается в работе 10 линий электропередачи — это утренние отключения, где повреждения произошли после двух часов ночи 7 апреля. На всех участках организованы работы, - отметил Шпиренко.