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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области 420 деревьев упали на провода

Это стало причиной массовых отключений электричества на выходных после прихода снежного циклона «Зион».
Дмитрий Ивьев
07.04, 10:36
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Всего на утро понедельника произошло 142 повреждения линий электропередачи.

- Обесточенными за всё время циклона оказались 774 населенных пункта, - рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко. - Наиболее пострадавшие районы – Жуковский, Сухиничский, Дзержинский, Малоярославецкий и Медынский.

По его словам, на всех линиях работы устранение происходило оперативно. Среднее время восстановление — четыре с половиной часа.

- На данный момент остается в работе 10 линий электропередачи — это утренние отключения, где повреждения произошли после двух часов ночи 7 апреля. На всех участках организованы работы, - отметил Шпиренко.

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