В Калужской области остаются отключенными 10 линий электропередачи

В понедельник, 7 апреля, губернатор Владислав Шапша прокомментировал ситуацию, которая сложилась из-за мощного снежного циклона на выходных.

- Сейчас на отключении остается 10 линий электропередачи. Работы на всех организованы. Всего за 1,5 суток было зафиксировано 142 повреждения на электросетях, - отметил он. - В целом восстановительные работы ведутся оперативно. Но были и длительные отключения – на линии повреждены опоры. Задача минстрою, энергетикам, главам администраций – внимательно отнестись к каждому потребителю электроэнергии. А то как бывает: люди видят, что в соседнем доме свет есть, а у него нет, хотя по отчетам все сделали.

Дорожникам он поставил задачу привести дороги в порядок.

- Задача всем ведомствам – не дожидаться, когда снег сам собой растает, а максимально оперативно обеспечить нормальную жизнедеятельность региона, удобство и безопасность жителей, - подчеркнул губернатор.