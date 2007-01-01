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Недвижимость и ЖКХ

В Барятино построили жилые дома по программе развития сельских территорий

В одном из них 5 апреля побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Дом выделили семье Селиверстовых, которые воспитывают мальчиков близнецов.
Дмитрий Ивьев
05.04, 14:13
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- Отличный проект комплексной жилищной застройки. Провели газ, воду, электричество, уличное освещение. Построили дорогу, спортивные и детская площадки, - прокомментировал Шапша.

Проект реализуется по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Часть работ выполняется за счет местного предприятия, которое нуждается в кадрах.

- Для нас важно не только обеспечить предприятия АПК кадрами, но и привлечь на село так необходимых специалистов соцсферы - врачей, учителей, - заявил губернатор.

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