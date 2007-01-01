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Недвижимость и ЖКХ

В Белоусово модернизировали систему освещения

Дмитрий Ивьев
05.04, 11:54
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Там установили новые столбы на улицах Жуковской, Киевской, Северной, Московской.

- Во всех указанных локациях освещения ранее не было, - рассказал 5 апреля глава администрации города Тарас Зважий. - Также в рамках модернизации уличного освещения были установлены шкафы автоматизации, которые позволяют следить за скачками напряжения, выявлять перегоревшие светильники, контролировать моменты включения и выключения в период день-ночь. Благодаря данному оборудованию и замене фонарей на энергосберегающие, удаётся экономить на электроэнергии даже с учётом увеличения общего количества светильников на территории города.

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