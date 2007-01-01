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Следственный комитет начал проверку по аварийному дому в Калуге

В двухэтажке на улице Дубрава протекает крыша.
Дмитрий Ивьев
04.04, 15:01
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Фото: СК по Калужской области.
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Жильцы опасаются, что в скором времени может обрушиться потолок.

Дом построен 69 лет назад – в 1956 году.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка полноты и своевременности действий должностных лиц по соблюдению жилищных прав жителей указанного дома, - заявили в СК.

Управление ЖКХ Калуги ранее заявляло, что держит ситуацию на контроле.

- Протечки на крыше уже локализованы, - рассказывали накануне в управлении. - Вчера, совместно с представителями собственников дома, было проведено дополнительное обследование состояния крыши. До конца следующей недели будет проведена замена листов шифера над 10 квартирой.

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