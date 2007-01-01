Следственный комитет начал проверку по аварийному дому в Калуге
В двухэтажке на улице Дубрава протекает крыша.
Жильцы опасаются, что в скором времени может обрушиться потолок.
Дом построен 69 лет назад – в 1956 году.
- По результатам проверки будет дана правовая оценка полноты и своевременности действий должностных лиц по соблюдению жилищных прав жителей указанного дома, - заявили в СК.
Управление ЖКХ Калуги ранее заявляло, что держит ситуацию на контроле.
- Протечки на крыше уже локализованы, - рассказывали накануне в управлении. - Вчера, совместно с представителями собственников дома, было проведено дополнительное обследование состояния крыши. До конца следующей недели будет проведена замена листов шифера над 10 квартирой.