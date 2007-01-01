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Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
05.04, 17:05
0 362
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Ремонтные работы запланированы на понедельник, 7 апреля, сообщили в городской управе.

Электричества не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Суворова, 21, 21а, 25, 38, 44, 46.

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