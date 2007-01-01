В Калуге жители улицы Минской остались без электричества
О проблеме рассказала 2 апреля на странице губернатора калужанка.
- Уточнили информацию у коллег из ресурсоснабжающей организации, к сожалению, вчера на питающей линии произошла аварийная ситуация, техникой сторонней организации был поврежден кабель электроснабжения, - прокомментировали ситуацию в правительстве Калужской области. - Бригада энергетиков незамедлительно приступила проведению ремонта. Ночью был установлен генератор, в течение часа планируется установить еще один. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18:00.