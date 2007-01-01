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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество

Дмитрий Ивьев
02.04, 09:42
0 446
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Ремонтные работы пройдут в четверг, 3 апреля, сообщили в городской управе.

Света не будет с 9:00 по 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 163, 165,
  • ул. Баррикад, 144, 151, 151а, 171.

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