+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Юхновском районе отключили электричество
Недвижимость и ЖКХ

В Юхновском районе отключили электричество

Дмитрий Ивьев
01.04, 09:28
0 140
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 1 апреля, пройдут ремонтные работы, сообщили в администрации района.

С 9:00 до 14:00:

  • Зубово,
  • Черемошня,
  • Павлищево,
  • Губановка,
  • Курбатово.

С 10:00 до 13:00:

  • Строево,
  • Ново-Успенск,
  • Мосейково.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNvOS9udDVRS2VPbnRmM1JrQ3g1UVE9PSIsInZhbHVlIjoiekthNDY1MzFDNzV6RjB5ckhBNnB5MEw3ZU5JeUh5V1VjTlc2enMyOG1DR3lPZDJNSEF5SWhERkhXQm1ZWDZteHNOUTlIRVpBVW5BY0IxempianpzaW96TStIdHJDUWVvaDh4M1RRRlovbVJkdVhCNFAyOGVISU9qMlVJc0VLc3dENHRsbjg3aE8wWHc5cWpUWnNSOXRJUVNpWk9xR2RoRUNrQTgwS2hVWU5tRHVuVS9DYkpuYndOYmZaT0ROcVZzZnFZS3FQSnhjK05yVkM0Wm83Rlp2SFp2ZUZUbWQ0R3ZSdStIdjF2alA0cHY4cG9MRWNaR2R0SWIzWk1zeVErRW5zWmU0aFRESW9qU08xSGZRaE9OSjUxTzd0UitSVlR5ejhBZzR4dzk4Y05ieExMWTFEQnNuUTFuYk82aDFaSW5uZzM2MDhMWC9KVDl0bHZrZVR3ejBCWXJReE5pMzJRaW5CUlc1TmJtUVVHNHFpY1ZXcWtJMXNyenEzcDNra0RJMk9ERGt4TXI5N2MxYVloWDdVbmh3SUFSNEkwbkJxeEVkN2dPbHB2SDNhYWhVKytFWjBkMmpPbXFxb1kyWFF3TiIsIm1hYyI6IjY5ZGU3NGY2ZTIxZjI5ZWRiOGVlNTBhNzBlMjA3OTU3ZGIyOTliOTk0Mjk0NjBkZmE0NTU0YTNmYmNlYzZhMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxVaFNvMCtlT2JzTHJ4c2Mwbk51MXc9PSIsInZhbHVlIjoicWNhTzVxbHZ3QWJaeUdOWmIxV2xYeWVIVi81djkzWTJ5MDJFRnQ5U3FDQm1ySGx3cXU1eXREb3JqQ0tDQ1JrWFRsR01yYkxWRG9Nak1FSkdScEE1SEFkMDlUc0xnVDlsME1FdzRzeUpacDVNUTN5S0pHTDBwWEdQSmxpRzMwSnZEWXMzYkx1NEVGZGQyTlEvRDEzSFJhRzljZTIrSHNycC8xNGJmNzhpRXptOS92TUJnZ2VLSC83Q0hZSlpHbDFSdStiNFJLcysweGkxWFdNdXUxVGVEZ3pNNjRsaktCYk1nZDdaUjJtR05Nc1BTNDVQd1BNV3FXV050bnpZOGhkaXpRRFl5TnRac25zTGtZNVp5bEhFT01rTUYyL3d2WUd4Y05hNk9EdjFSVllpdEZzd0VKWkxtNFlLem9jRUJFYjByQ292aG54bW1MNDNCT3FOTVgxcHY5bjhQYm9obXozQXdHUnRpMnh4VHlQdldFU0p2M2dGS3lPNGpjbk5WaFdRbG9oeHpUNktNOGtpT3hkVE12dGRkOEtoMVFFSlVwNXRscDBIb0NXNGNUR3dYQS9nbUxvTG5za0xxNmVUbUVyS1AyejBvT3lZcm9DQjlvYWxWcXNtaW90L1dHMmtubFNRWXVEc1FVSEhOcHEvTEFrUUhLVldZRUpTTGRpVkhYZURGenRUWnZ3WlJFNTFBeHdxY1VQbHF1QnVWQ0Nwd2h0cWZPLzZ1M2R6akF1QVM2RGhXVm91Z1dtd1dWUDdtNktRLzFPNVo5VnZGanRiSmlwRE83bUpXNkVsVmRaK05TU0F0cHdEcWpHUE11ZTVKdWtLckk4aVdGVzdhQTlSWVhvdyIsIm1hYyI6IjI2NmFiNWU1OTZmMTMyNGJhOTE0MjVmOWM0ODM4MGY4NGRjNGNiMDU5N2RhMGIxNjcxMWE0YWY2MzZlMWU0NzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+