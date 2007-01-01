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Недвижимость и ЖКХ

На трех улицах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
12.04, 17:15
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Ремонтные работы пройдут в понедельник, 14 апреля, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 13:30 до 15:00 по следующим адресам:

  • ул. Чичерина, 2/7,
  • ул. Социалистическая, 8, 9,
  • ул. Калинина, 31, 33.

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